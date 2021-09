Jovic: l’attaccante del Real Madrid è il prospetto indicato come vice Dzeko dai tifosi

Inter, sondaggio tra i tifosi per scegliere l’eventuale vice Dzeko nel mercato di gennaio. Vince Jovic davanti a Belotti e Lacazette

L’Inter di Simone Inzaghi sta giocando molto bene e, se si analizzano le due ultime partite contro Sampdoria e Real Madrid, rispetto a quelle giocate dalla squadra di Antonio Conte, se la differenza di punti a favore della formazione di Inzaghi è minima, un pareggio e una sconfitta contro due sconfitte, la differenza di gioco denota maggiormente la differenza, soprattutto nella sfida di Champions League contro la formazione spagnola. Purtroppo l’attacco non ha ancora iniziato a carburare e si torna a riflettere su un possibile vice Dzeko per gennaio. Il sito Calciomercato.it, ha voluto indire un sondaggio tra i tifosi nerazzurri, per scoprire quale attaccante potrebbe essere un prospetto ideale per questo ruolo. L’indagine ha dato il suo responso, che ha visto prevalere l’attaccante del Real Madrid Luka Jovic con ben il 36,4% delle preferenze, davanti a Belotti e Lacazette a pari merito con il 24,2% dei voti.

Staccatissimo il calciatore del Napoli Petagna con solo il 15,2%. Il popolo nerazzurro ha fatto sentire il suo parere, adesso vedremo se Beppe Marotta e Piero Ausilio riterranno opportuno tornare sul mercato a gennaio, qualora si superasse finalmente la fase a gironi di Champions League approdando agli ottavi. Questo permetterebbe alla società meneghina di immettere qualche milione di euro nelle casse del club da investire, o se rimandare tutto a giugno e magari promuovere a vice Dzeko il buon Satriano.