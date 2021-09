Turnover esagerato Inter | Le scelte di Inzaghi per il Bologna

Le ultime Inter news riguardano la formazione che ha in mente Inzaghi contro il Bologna: ampio turnover in Serie A

Prestazioni abbastanza positivi, ma risultati non soddisfacenti. Dopo la pausa per le Nazionali, l’Inter ha raccolto un pareggio in Serie A contro la Sampdoria dopo essere stata in vantaggio due volte ed una sconfitta in Champions League contro il Real Madrid senza riuscire a segnare. Nelle due gare mister Inzaghi ha schierato quasi la stessa formazione ad eccezione di Bastoni recuperato per la gara europea che ha ripreso il posto di Dimarco nel terzetto difensivo. E’ iniziato un ciclo infernale di una partita ogni tre giorni: subito il Bologna, poi Fiorentina e Atalanta in campionato, Shakhtar Donetsk in Champions e Sassuolo prima della successiva sosta. Il tecnico nerazzurro dovrà necessariamente fare ricorso al turnover, ma le scelte per domani potrebbero sorprendere non poco.

Inter-Bologna, da Dumfries a Correa: il turnover di Inzaghi

Sulla carta (ma soltanto sulla carta!), quella contro il Bologna sarebbe la partita più semplice. In realtà, classifica alla mano, la squadra di Mihajlovic ha fatto 7 punti come l’Inter. Eppure Simone Inzaghi, secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola, potrebbe rivoluzionare l’undici iniziale con ben sei cambi. In difesa altro turno di riposo a Bastoni a vantaggio di D’Ambrosio. Cambiano i due esterni con Dumfries e Dimarco che fanno rifiatare Darmian e Perisic, mentre in mediana spazio a Vidal al posto di uno tra Barella o Calhanoglu. Ma potrebbero riposare anche entrambi con l’inserimento di Gagliardini o Vecino dal primo minuto. Infine nuovo tandem offensivo tutto argentino con Correa e Lautaro Martinez, con Dzeko che partirebbe dalla panchina.