Dzeko: “I like this feeling. Bella vittoria: avanti così!”

Inter, l’attaccante Edin Dzeko ha voluto mostrare tutta la sua felicità per la doppietta segnata al Bologna con una post sul suo profilo social

Doveva essere risparmiato in vista delle prossime partite con Fiorentina e Atalanta, ma a causa della botta subita da Correa, ha dovuto fare gli straordinari anche domenica giocando per circa 70 minuti, calcolando anche il recupero. L’attaccante dell’Inter Edin Dzeko, dopo essersi visto ricacciare in gola l’urlo del gol dal portiere del Real Madrid Courtois, nella sfortunata sfida di Champions League contro gli spagnoli, si è rifatto con gli interessi in campionato.

Il calciatore, dopo aver dispensato lanci e passaggi per i compagni, si è regalato una doppietta da sogno con due reti che tranquillamente si possono definire di pregevole fattura: la prima con un tiro da ‘calcetto’ per lasciare di sasso difensore e portiere e la seconda da posizione impossibile, che fulmina nuovamente il povero Skorupski. Il bosniaco, ha voluto mostrare tutta la felicità tramite il suo profilo social con queste parole: “I like this feeling. Bella vittoria: avanti così!”