Fiorentina-Inter, Inzaghi ne convoca 23: due le assenze

I convocati di Simone Inzaghi per Fiorentina-Inter, gara valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A

Simone Inzaghi ha convocato 23 giocatori per la sfida Fiorentina-Inter in programma domani sera al ‘Franchi’ e valevole per la quinta giornata di Serie A. Esclusi Arturo Vidal, alle prese con un risentimento muscolare alla coscia destra e già out col Bologna, e Joaquin Correa ancora non al meglio dopo la forte botta al bacino rimediata sabato scorso.

Ecco l’elenco completo:

Portieri: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 97 Radu.

Difensori: 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar, 95 Bastoni.

Centrocampisti: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 38 Sangalli, 77 Brozovic.

Attaccanti: 7 Sanchez, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 48 Satriano.