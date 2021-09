Inter: domani sera non solo andrà in scena il match tra la Fiorentina e i nerazzurri ma anche un confronto tra Lautaro e Vlahovic in attacco

Fiorentina-Inter sarà indubbiamente un match tanto complicato quanto bello da vedere per tifosi e appassionati, ma un’altra sfida molto probabilmente accenderà gli spalti come i tifosi da casa; parliamo di quella tra i due bomber, Dusan Vlahovic per i viola e Lautaro Martinez per i nerazzurri. Scopriamo similitudini e differenze fra i due centravanti che sono tra i migliori del nostro campionato. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, offerta irrinunciabile | Doppio erede in Serie A

Inter, contro la Fiorentina c’è attesa anche per Vlahovic Vs Lautaro: similitudini e caratteristiche

Fiorentina-Inter metterà a confronto anche Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez, due degli attaccanti più forti e quotati in Serie A. Insieme, infatti, valgono ben 170 milioni di euro. Peraltro, Vlahovic era il ‘sogno’ di mercato dei nerazzurri questa estate dopo l’addio di Romelu Lukaku; successivamente, Marotta e colleghi hanno virato su Dzeko e Correa, ma questa è un’altra storia. Ad ogni modo, le due prime punte di Fiorentina e Inter sono tanto simili quanto diverse. Entrambi si sacrificano per la squadra ed entrambi inquadrano in maniera divina la porta.

LEGGI ANCHE>>> Inzaghi: solo la Grande Inter riuscì a fare più reti nelle prime quattro giornate

Diverso è però il modo di giocare. Più fisico quello della punta serba, più tecnico e dinamico quello del numero 10 della ‘Beneamata’. Due modi di vedere il calcio tanto differenti quanto efficaci che domani sera potrebbero fare la differenza per l’una o per l’altra squadra. Di certo, non sarà un confronto impari. Dopo tanti anni, due giovani stelle a confronto splendono con un solo obiettivo: illuminare l’Artemio Franchi.