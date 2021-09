Asse Fiorentina-Inter, Vlahovic e il piano anti Juventus

Dusan Vlahovic resta al centro dei desideri di quasi tutte le big di Serie A. Ci pensano Juventus e Inter ma spunta anche la volontà della Fiorentina

C’è un attaccante che in Serie A ha attirato a suon di gol l’attenzione di quasi ogni big italiana. Si tratta di Dusan Vlahovic, reduce da un’annata straordinaria, ed autore di un altro grande inizio con la maglia della Fiorentina. Il contratto col club di Commisso scadrà a giugno 2023 e la società da tempo è al lavoro per provare a trovare la giusta intesa per prolungare l’accordo. Almeno per il momento il bomber serbo non ha accettato i 4 milioni netti proposti dalla viola per allungare di altri tre anni il suo contratto. Possibile quindi che il tormentone si protragga nel tempo con le big di Serie A che intanto rimangono ad osservare l’evolversi della situazione. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Milan Skriniar ha già detto sì | Addio all’Inter per 60 milioni di euro

LEGGI ANCHE >>> intreccio con la Juventus | Super scambio per Lautaro Martinez

Calciomercato Inter, asse con la Fiorentina per Vlahovic: Juve tagliata fuori

Non è un mistero che Vlahovic sia stato e sarà anche per il futuro un obiettivo della Juventus. Oltre ai bianconeri però anche l’Inter aveva sondato il terreno dopo l’addio di Lukaku, tornato al Chelsea. La prossima estate da parte di entrambe potrebbe partire un assalto al centravanti serbo, nel frattempo impegnato sul fronte rinnovo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, suggestione in attacco | Affare con Ronaldo

Decisiva potrebbe essere anche la posizione di Commisso che è ben consapevole che non potrà tenere Vlahovic, ma vuole evitare di darlo alla Juventus, rivali di sempre, come invece accaduto con Federico Chiesa. La preferenza ricadrebbe dunque sull’Inter, ‘attaccata’ però alla vigilia della sfida col ‘Franchi’, in caso di addio in Italia.