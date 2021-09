DIRETTA Serie A LIVE, Fiorentina-Inter | La cronaca in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta la Fiorentina di Italiano nella quinta giornata di Serie A. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter fa visita alla Fiorentina nel secondo anticipo del turno infrasettimanale valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. Da una parte i nerazzurri campioni d’Italia di Inzaghi vogliono dare seguito al roboante successo contro il Bologna per tornare almeno per il momento in testa alla classifica. Dall’altra i viola di Italiano puntano ad allungare la striscia di tre vittorie di fila per operare il sorpasso. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Franchi in tempo reale.