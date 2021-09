Fiorentina-Inter, Inzaghi avrà il compito di proseguire la striscia positiva al Franchi

Fiorentina-Inter, Inzaghi avrà il compito di mantenere la squadra milanese imbattuta per la nona volta consecutiva a Firenze

Questa sera l’Inter sarà di scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze, contro la formazione di casa. Nonostante il campo toscano sia da sempre una trasferta non per niente facile, la squadra milanese è imbattuta dal rocambolesco 5-4 per la formazione di casa del 22 aprile 2017, nella quale Mauro Icardi fece una tripletta. Lo score parla di quattro vittorie e quattro pareggi negli ultimi 4 anni e l’ultima volta che le due formazioni si sono affrontate, il 6 febbraio 2021, vittoria nerazzurra per 2-0 reti di Perisic e Barella.

Alcuni dati statistici: innanzitutto l’unica volta che le due squadre si sono incontrate di martedì vinse l’Inter, allora allenata da Luciano Spalletti per 2-1, mentre sulla panchina viola sedeva Stefano Pioli ora al Milan. Per quanto riguarda i precedenti tra le due squadre in serie A, quella di stasera sarà la partita numero 167, nelle precedenti abbiamo 68 vittorie per la squadra meneghina, 44 della formazione viola e 54 pareggi.