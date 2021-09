Inter: è tornato a parlare dei nerazzurri Lothar Matthaus in vista del match contro la Fiorentina. L’ex asso tedesco è sicuro di una cosa

Nonostante la sconfitta contro il Real Madrid nel debutto assoluto nella Champions League 2021/22, l’Inter si è rialzata subito battendo per 6-1 a ‘San Siro’ il Bologna di Sinisa Mihajlovic. E questa sera, allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze affronterà la bella e concreta Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Lothar Matthaus, ex giocatore dei nerazzurri, ha parlato delle possibilità di rivincere lo scudetto della squadra a cui è rimasto tanto legato ai ‘Giacinto Facchetti Awards” in cui era ospite. La ‘Beneamata’ si trova dietro di due punti dal Napoli di Luciano Spalletti e a pari merito con il Milan di Stefano Pioli.

Inter, Matthaus: “Se gioca come contro il Real Madrid, può vincere lo scudetto”

“Il campionato è lungo. Mercoledì ho visto la partita con il Real Madrid in Champions League, hanno giocato benissimo per sessanta minuti, specialmente nel primo tempo: se giocano così, sono tra le squadre favorite per conquistare lo scudetto in questa stagione”.