Milinkovic-Savic: Marotta pronto a offrire diversi giocatori per portarlo a Milano

Inter, Simone Inzaghi sogno di riavere Milinkovic Savic e Marotta e Ausilio stanno cercando di preparare un’offerta interessante per convincere Lotito

Il centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic, è sempre nei pensieri di Simone Inzaghi e della dirigenza nerazzurra. Il giocatore è stato sostituito nelle ultime tre partite e non l’ha presa benissimo, nonostante il suo rapporto con il club e i tifosi sia sempre buono, qualche problema forse ci potrebbe essere lo stesso. Come ha spiegato ‘fichajes.net’, il suo ex allenatore e quindi anche il club meneghino, stanno pensando a come fare per battere la concorrenza sia di club come Real Madrid, Chelsea e Manchester United oltre alla Juventus. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

L’intenzione sarebbe quella di mettere sul piatto diverse contro partite tecniche, a partire dai due centrocampisti Roberto Gagliardini e qualora si trovasse l’accordo per il rinnovo, anche Matias Vecino. Inoltre potrebbero essere inseriti i calciatori dati in prestito come Zinho Vanheusden, Dalbert e Lazaro, oppure i giovani Agoume e Mulattieri. Una trattativa sicuramente non facile, ma i nomi messi a disposizione dal club milanese, sono sicuramente molto interessanti.