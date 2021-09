Calciomercato Inter: grande prova per Handanovic contro la Fiorentina. Il portiere sloveno potrebbe rimanere alle condizioni dei nerazzurri

Samir Handanovic ha dato grande prova di sé contro la Fiorentina. Nel primo tempo ha letteralmente tenuto in piedi la sua Inter ‘bloccando’ il risultato sul passivo di 1-0 grazie a due interventi davvero decisivi che hanno permesso ai nerazzurri di rimanere in partita fino al 45° minuto. Il suo futuro, comunque, non è così scontato come sembra. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, futuro Handanovic: può rimanere (da secondo) anche dopo il 2022

Samir Handanovic ieri sera ha convinto contro la Fiorentina e anche al termine di questa stagione potrebbe rimanere all’Inter. Non nel ruolo di primo portiere, considerando la chiara volontà dei nerazzurri di sostituirlo in vista del futuro con André Onana dell’Ajax in pole position per prendere il suo posto tra poco meno di un anno. Ma potrebbe comunque rimanere come secondo rinnovando con la ‘Beneamata’ il suo contratto che scade nel 2022.

Marotta e colleghi proporranno certamente un rinnovo con uno stipendio ridotto fino alla metà di quello attuale; attualmente prende 3,5 milioni di euro, la società vorrebbe arrivare a 1,5-1,8 milioni per lui. Uno stipendio e un ruolo comunque importanti nella squadra di cui l’estremo difensore sloveno è Capitano ormai dal 2018.