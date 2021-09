Inter: i nerazzurri vincono anche in una trasferta tosta quale è quella di Firenze. Dzeko parla dopo la partita ‘punzecchiando’ Inzaghi

L’Inter espugna l’Artemio Franchi battendo la bella Fiorentina di Vincenzo Italiano (1-3) e conquistando un’altra vittoria importantissima su un campo davvero ostico. La partita è cambiata nel momento in cui Simone Inzaghi voleva sostituire Matteo Darmian ed Edin Dzeko, autori del pareggio e del vantaggio nerazzurro. Il centravanti bosniaco, a fine match, ai microfoni di ‘Dazn’ ha fatto una battuta riguardante proprio questo momento cruciale dell’incontro:

“Tutti i gol per me sono importanti, se poi arriva così ancora meglio per la squadra. Stavo per uscire? Devo chiedere al mister se ha bevuto qualcosa…”.