Offerto un contratto milionario: l’Inter è fuori dai giochi

Le ultime di calciomercato Inter evidenziano la super proposta che mette fuori gioco i nerazzurri. Niente grande affare a costo zero

Rappresenta(va) una grande occasione a zero ed era stato riaccostato all’Inter anche recentemente. Parliamo di Antonio Rudiger, esploso in Italia anni fa con la maglia della Roma. Approdò in giallorosso dopo che era stato a lungo un obiettivo dei nerazzurri quando militava ancora nello Stoccarda. Poi il salto al Chelsea, dove milita tutt’ora e del quale è uno dei pilastri. Il suo futuro sarà molto probabilmente sempre a Londra e nei ‘Blues’, che a quanto pare gli ha offerto un rinnovo da 8,5 milioni di euro netti pur di evitare di perderlo a zero dato che è in scadenza contrattuale al termine della stagione.

Calciomercato Inter, Rudiger obiettivo fuori portata

Ventinove anni da compiere il prossimo 3 marzo, Rudiger sarebbe stato un eccellente rinforzo – specie perché a zero – per il già fortissimo reparto arretrato interista. L’offerta del Chelsea, dai media giudicata ‘mostruosa’, mette però fuori gioco sia l’Inter che la Juventus, l’altra big di Serie A che lo aveva messo nel mirino. Non però società del calibro di Real Madrid e Bayern Monaco, date molto interessate al centrale tedesco.