DIRETTA Serie A LIVE, Inter-Atalanta | Segui la cronaca in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta l’Atalanta di Gasperini nella sesta giornata di Serie A. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter ospita l’Atalanta nel secondo anticipo della sesta giornata del campionato di Serie A in un derby lombardo molto delicato. Da un lato i meneghini campioni d’Italia di Inzaghi vogliono centrare la terza vittoria di fila per riprendersi almeno per una notte il primo posto. Dall’altro i bergamaschi dell’ex Gasperini cercano un successo che vorrebbe dire aggancio in classifica. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Meazza in tempo reale.