Le parole del terzino dell’Inter Dimarco dopo il pareggio con l’Atalanta

Visibilmente amareggiato Dimarco per il rigore, da lui sbagliato, che avrebbe permesso all’Inter di tornare in vantaggio sull’Atalanta e forse di regalare i tre punti finali: “Ho tirato lì (il pallone ha colpito la traversa, ndr) perché ho deciso immediatamente appena ho preso la palla – le parole del terzino nerazzurro, comunque tra i top del match, al microfono di ‘Dazn’ – Mi dispiace aver fallito il penalty e per non essere riuscito a far vincere la squadra. Sono però felice delle parole dei miei compagni dopo l’errore. Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita, io sicuramente mi sento più responsabile. Magari da oggi mi allenerò anche sui rigori (ride, ndr)…”.