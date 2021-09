L’Inter di Marotta e soci lancia sempre uno sguardo attento al mercato dei giovani. L’ultima idea porta in casa Pisa: i dettagli

In un mercato tanto condizionato sia dalla crisi che dalla pandemia, l’Inter è tra le società che più di tutte riesce a districarsi offrendo soluzioni di diverso tipo in particolare osservando i giovani in rampa di lancio. Marotta e soci riescono infatti brillantemente a tenere sotto tiro diversi calciatori talentuosi, che militano anche nelle leghe inferiori del calcio italiano. È il caso ad esempio di Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 del Pisa che sta facendo molto bene in nerazzurro. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, forte su Lucca del Pisa: pronta l’offerta

Lucca in questa Serie B con la maglia del Pisa ha già messo a referto tre reti nelle prime quattro gare disputate, con una partenza sprint che lascia ben intravedere le sue ottime qualità di goleador. Un centravanti fisico dall’alto dei suoi 201 cm, che ha già ottenuto l’appellativo di ‘nuovo Luca Toni‘, con i paragoni che si sprecano e la benedizione del campione del Mondo 2006 che è già arrivata.

L’Inter lo seguirà per tutta la stagione, e su di lui ci sono vigili pure Juventus e Roma. i nerazzurri potrebbero offrire 3-4 milioni di euro più bonus oppure 2 milioni più Mulattieri partito bene al Crotone.