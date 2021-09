Inter: l’attaccante dei nerazzurri Lautaro Martinez commenta il 2-2 casalingo contro l’Atalanta senza però fissarsi troppo sul risultato

L’Inter ha giocato una partita di altissimo spessore contro l’Atalanta, ma non è bastato per portare a casa i tre punti davanti ai propri tifosi. A riguardo si esprime Lautaro Martinez ai microfoni di ‘Inter TV’:

“Sono contento per il gol ma non siamo riusciti a portare a casa questa partita quindi dobbiamo lavorare e continuare a crescere perché eravamo in vantaggio, in casa, ma non siamo riusciti a tenerlo. Vuol dire che dobbiamo continuare a lavorare, adesso testa alla Champions League che ci aspetto lo Shakhtar Donetsk“.