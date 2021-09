Inter: Milan Skriniar è stato indubbiamente il migliore in campo tra i nerazzurri contro lo Shakhtar Donetsk. Le sue parole dopo la partita

Milan Skriniar, indiscusso e indiscutibile migliore giocatore della partita di ieri tra Shakhtar Donetsk e Inter, terminata 0-0 grazie anche ad un suo grandissimo intervento sotto porta che ha letteralmente salvato i nerazzurri da una possibile sconfitta. Le sue parole dopo il match ai microfoni di ‘Sport Mediaset’:

“Non so nemmeno io come ho preso quella palla, l’importante è che non sia andata in porta. Contento del premio ma deluso dal risultato, volevamo vincere. Cosa bisogna fare per sperare di andare avanti? Dobbiamo segnare, perché se non si fa gol non si riesce a vincere”.