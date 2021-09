Inter: non il momento storico migliore per i nerazzurri dal punto di vista economico. Non solo per la Beneamata però, tutte le statistiche

Marco Bellinazzo, giornalista del ‘Sole 24 Ore’, si è espresso sulle condizioni economiche di Inter, Milan e Juventus tra il 2020 e il 2021. I numeri, purtroppo, sono tutto tranne che confortevoli:

“Tra il 2020 e il 2021, nelle due stagioni della pandemia, Juve, Inter e Milan hanno perso circa 900 milioni. Più o meno 300 milioni a testa, vale a dire quanto avrebbero incassato una tantum aderendo alla Super League. I numeri rendono più chiare scelte e resistenze”.