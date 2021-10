L’Inter punta dritto su Onana per raccogliere l’eredità di Handanovic. Occhio però alla possibile concorrenza di un altro top club

L’Inter è da tempo al lavoro per ciò che concerne la porta di Simone Inzaghi. L’età avanzata di Samir Handanovic e qualche errore di troppo nell’ultimo anno e mezzo hanno portato inevitabilmente la società nerazzurra a guardarsi intorno in ottica futura. Questa attuale infatti dovrebbe essere l’ultima annata di titolarità per l’estremo difensore sloveno che dovrebbe poi andare a cedere lo scettro della propria porta ad un collega più giovane ma comunque già rodato. Nel mirino l’obiettivo numero uno resta Andrè Onana, in uscita a parametro zero dall’Ajax per mancato rinnovo il prossimo giugno. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Onana obiettivo numero uno: spunta però anche l’ex squadra

Onana piace molto a Marotta e Ausilio ed è la prima scelta per il post Handanovic, ma al momento nessun accordo è stato raggiunto. In virtù anche di questo dall’estero un altro club potrebbe provare a mettere i bastoni tra le ruote all’Inter. Si tratta del Barcellona, sua ex squadra.

Al portiere ex cantera potrebbe essere offerto quadriennale, e lui sarebbe affascinato da un ritorno in blaugrana anche se è ben conscio che con ter Stegen, difficile da piazzare altrove, troverebbe grosse difficoltà a giocare titolare. Meglio dunque nell’ordine di idee l’Inter che gli garantisce titolarità per il dopo Handanovic.