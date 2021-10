Formazioni UFFICIALI Sassuolo-Inter: Correa con Lautaro

Da Lautaro Martinez a Berardi, le formazioni ufficiali del match Sassuolo-Inter valevole per la settima giornata di Serie A

Sono ufficiali le formazioni della gara Sassuolo-Inter valevole per la settima giornata di Serie A. Simone Inzaghi conferma Dumfries a destra e rilancia Perisic sulla corsia mancina. Torna titolare pure Calhanoglu, mentre davanti un po’ a sorpresa opta per Correa come partner di Lautaro. Sponda neroverde, Dionisi sceglie Defrel a scapito di Raspadori come unica punta: alle spalle dell’ex Roma agiranno Berardi, Djuricic e Boga.

Serie A, Sassuolo-Inter: le formazioni UFFICIALI

Ecco le formazioni ufficiali di Sassuolo-Inter:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel. All.: Dionisi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. All.: Inzaghi

ARBITRO: Pairetto (Nichelino)