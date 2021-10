Sassuolo-Inter: le probabili formazioni del match tra gli emiliani e i nerazzurri valevole per la settima giornata del campionato di Serie A

Sassuolo-Inter, in programma questa sera alle ore 20.45 al ‘Mapei Stadium’, non sarà una sfida affatto banale. Per rendere le cose più complicate possibile ai nerazzurri, gli emiliani cercheranno di schierare la migliore formazione disponibile. Recuperato Consigli in porta, in difesa Toljan insidia Muldur. Rogerio agirà a sinistra, mentre verrà confermata la coppia Chiriches-Ferrari al centro. A centrocampo Maxime Lopez e Frattesi. Berardi, Djuricic e Boga supporteranno l’unica punta, uno tra Raspadori e Scamacca (il primo favorito sul secondo). La squadra allenata da Simone Inzaghi, dopo i pareggi contro Atalanta e Shakhtar Donetsk, vuole tornare a vincere. Sulla fascia destra solito ballottaggio tra Dumfries e Darmian, a centrocampo il tecnico piacentino potrebbe preferire Vidal a Calhanoglu, nessun dubbio sulla titolarità di Barella e Brozovic. In attacco ancora la coppia formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez. In porta Handanovic, mentre verrà confermato il solito trio difensivo composto da Skriniar, de Vrij e Bastoni. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Da Raspadori a Lautaro: le propali formazioni di Sassuolo-Inter