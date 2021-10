Ausilio pesca l’erede di Brozovic: canale preferenziale e Juve ko

Marcelo Brozovic ha ancora da rinnovare il contratto in scadenza a fine anno ma l’Inter pensa già al futuro in quella zona di campo. Bastoni tra le ruote alla Juventus

L’attenzione della dirigenza dell’Inter è sempre rivolta al futuro. In particolare Marotta e soci lavorano da tempo anche ad alcuni rinnovi di calciatori importanti della rosa di Inzaghi, per blindarli in vista delle prossime annate. Tra questi uno dei più impellenti è quello di Marcelo Brozovic alla luce di un contratto in scadenza 2022 che necessita di rinnovo. Al netto dell’eventuale firma o meno del mediano croato, l’Inter guarda in giro per cercare un nuovo centrale di centrocampo che possa comunque fare concorrenza a Brozovic anche in caso di permanenza. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, si lavora al dopo Brozovic: idea Tchouameni

Nel caso specifico per potenziare il centrocampo l’Inter potrebbe mettere gli occhi sul giovane Aurelien Tchouameni, già in passato nel mirino di Ausilio. Si tratta di un talento del Monaco che piace anche alla Juventus, che lo ha monitorato in estate.

L’Inter in compenso rispetto alla concorrenza ha un buon canale di affari con i monegaschi che lo valutano intorno ai 25 milioni di euro.