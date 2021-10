Inter: dopo la difficile e sofferta ma comunque importante vittoria dei nerazzurri contro il Sassuolo il gruppo si compatta sempre di più

L’Inter, con non poche difficoltà, vince in trasferta contro il Sassuolo e conquista tre preziosissimi punti in campionato che la mantengono al terzo posto in classifica dietro al Napoli di Luciano Spalletti e al Milan di Stefano Pioli. Nonostante la difficile prestazione, comunque, il gruppo è più compatto che mai. Dopo il match, infatti, la squadra ha chiesto di fare una breve sosta all’autogrill di Fiorenzuola come spiegato da ‘Tuttosport’.

In molti sono rimasti sul pullman, mentre Nicolò Barella e Marcelo Brozovic sono entrati per acquistare merendine e qualche bottiglia di birra per tutti. Non è la prima volta che capita in verità e sono sempre i soliti due ad occuparsene. Un gesto chiaro che fa capire l’unione di un gruppo che ha perso uomini importanti ma che, al di là del campo, è più compatto che mai.