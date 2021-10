Lautaro: l’attaccante subito in campo con la sua Argentina contro il Paraguay

Inter, Lautaro Martinez subito in campo con l’Argentina nella partita di venerdì notte ora italiana con il Paraguay

Le qualificazioni per i prossimi mondiali naturalmente non riguardano solo le Nazionali europee ma anche quelle extra comunitarie. In Sudamerica infatti, si disputeranno ben tre giornate in una settimana a partire da giovedì 7 ottobre, ma in Italia sarà già venerdì notte. L’Argentina di Lionel Scaloni, come ha informato Tyc Sport, sarà impegnata in trasferta ad Asuncion contro il Paraguay e il tecnico è intenzionato a mandare in campo sin dal primo minuto Lautaro Martinez insieme con Leo Messi e Angel Di Maria, mentre Joaquin Correa partirà dalla panchina.

LEGGI ANCHE >>> Sanchez, aria di addio: il bilancio dei suoi due anni all’Inter

LEGGI ANCHE >>> Annuncio ufficiale: “Proposta rifiutata, non rinnoverà il contratto”

Domenica sera gara casalinga con l’Uruguay, ma in Italia sarà già lunedì notte e infine il giovedì successivo la partita con il Perù anche in questo caso in Italia sarà venerdì notte. Il club nerazzurro sta provando a convincere la Federazione sudamericana, a lasciare partire prima dell’ultimo incontro uno dei due attaccanti.

PROBABILE ARGENTINA (4-3-3): E. Martínez; Montiel, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Paredes, Lo Celso; Di María, Lautaro Martínez, Messi.