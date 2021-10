Gratis dall’Inter: il regalo Scudetto a Spalletti

Nonostante il calciatore abbia ritrovato minuti nelle gambe, il contratto in scadenza con l’Inter lo avvicina alla sponda del suo grande estimatore Spalletti

L’inizio di stagione di Matias Vecino con l’Inter alle dipendenze del nuovo tecnico Simone Inzaghi è stato più che soddisfacente, nonostante sia ‘soltanto’ il sostituto di centrocampisti ormai irrinunciabili. Un peccato doverlo perdere a giugno, non appena si presenterà la data di scadenza del contratto che i nerazzurri non vogliono rinnovare per altri tre anni come richiesto dal calciatore. Attenzione dunque al Napoli capolista, guidato da Spalletti suo grande estimatore. Nel caso in cui il club partenopeo dovesse confermarsi su questi livelli fino alla fine della stagione e perché no, vincere anche il meritato Scudetto, De Laurentiis potrebbe seriamente pensare a due, tre investimenti di rinforzo fra cui inserire anche proprio Vecino a costo zero. La proposta sarebbe quella di due anni garantiti più un eventuale anno bonus.

Calciomercato, Vecino dall’Inter al Napoli come premio Scudetto

L’idea di Vecino al Napoli potrebbe diventare realtà soltanto nel caso in cui per la prossima stagione andasse difeso il titolo di Campione d’Italia, strappato proprio all’Inter. In un’altra circostanza potrebbe essere difficile che il patron De Laurentiis sia disposto ad investire tanto su più di qualche calciatore, viste le strategie di mercato piuttosto striminzite adottate nel corso degli anni passati.