Barella, ‘Player of the month’ di settembre | Queste le motivazioni della scelta

Inter a Barella il premio Lenovo Player of the Month’ del mese di settembre. Ecco tutte le motivazioni che hanno influenzato questa scelta

Il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella, si è aggiudicato il premio ‘Lenovo Player of the Month’ di settembre e questi sono i numeri che gli hanno permesso di ottenere questa onorificenza. Ecco le statistiche evidenziate da Inter.it, che hanno certificato la scelta. Andiamo ad elencarle: “Il settembre di Barella è iniziato con l’assist per Lautaro Martinez in Sampdoria-Inter 2-2. Contro il Bologna gol di rapina, il suo primo stagionale. Altri due assist, poi, per Darmian in Fiorentina-Inter e per Lautaro, in Inter-Atalanta. Un mese chiuso con la clamorosa traversa colpita a Kiev contro lo Shakhtar in Champions League” come ha spiegato il sito ufficiale nerazzurro.

LEGGI ANCHE >>> Nuovo stadio, Inter e Milan attendono: i tre dilemmi di Sala

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rispunta Bayindir: le ultime dalla Turchia

Inoltre, sono state fatte notare anche altre situazioni positive che riguardano il calciatore: “Nella costruzione del gioco il centrocampista classe ’97 ha totalizzato nelle prime 7 partite di campionato l’84,3% di passaggi completati. Ben 5 gli assist confezionati, con 16 passaggi chiave. Barella ha anche trovato il gol contro il Bologna: 7 le conclusioni che hanno trovato la porta”. Da segnalare anche che con i suoi 5 assist, è al terzo posto nella specifica classifica dei 5 principali campionati europei, dietro a Paul Pogba e Karim Benzema che sono a quota 7. Vedremo se il centrocampista riuscirà a vincere nuovamente anche nel mese di ottobre, oppure sarà qualche altro suo compagno.