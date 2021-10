Lautaro: pronto a rinnovare con l’Inter entro la prossima sosta per la Nazionale

Inter, secondo Gazzetta.it entro il mese di novembre pronto il rinnovo per Lautaro Martinez fino a giugno 2026

L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez sembra sempre più vicino a raggiungere un nuovo accordo con la società milanese. Secondo il sito Gazzetta.it, sarebbe pronto un prolungamento di contratto per l’attaccante di altri 5 anni, naturalmente salvo sorprese inaspettate entro la prossima sosta delle nazionali a novembre. Poco tempo fa il suo agente Alejandro Camano aveva spiegato: “All’Inter è felice. Sono fiducioso, la strada è quella giusta“. Il calciatore andrà a guadagnare più di 6 milioni di euro all’anno più bonus, rispetto ai 2,5 milioni di euro del contratto in essere, con scadenza a giugno 2026. Inoltre verrà eliminata la clausola rescissoria da 111 milini di euro.

Questa mossa dovrebbe sicuramente tranquillizzare i tifosi, in quanto se la società nerazzurra era intenzionata a cedere l’attaccante la prossima estate, il suo contratto è in scadenza nel 2023, non glielo prolungherebbe con tanto di aumento di stipendio. In ogni caso, i gioielli di casa Inter sono sempre al centro dell’interesse delle migliori squadre europee e dovranno essere bravi i dirigenti a resistere alle offerte che sicuramente si ripresenteranno anche la prossima estate.