Calciomercato Inter, bomber a costo zero | Arriva l’annuncio ufficiale

L’Inter vuole regalare un nuovo centravanti a Simone Inzaghi. Per giugno c’è la possibilità di portarsi a casa a costo zero un bomber italiano

Tra il calciomercato di gennaio e quello della prossima estate l’Inter rafforzerà il proprio reparto avanzato con almeno un paio di giocatori: un sostituto di Sanchez e un vice Dzeko. Per il secondo ruolo è tornata d’attualità la pista Scamacca, con il Sassuolo che potrebbe aprire alla cessione in prestito con diritto già nella finestra invernale. In ottica giugno, invece, c’è una grande occasione a zero chiamata Andrea Belotti. Ieri sera, a margine del ‘Festival dello Sport’, il presidente del Torino Urbano Cairo ha annunciato e ufficializzato a sorpresa che il quasi 28enne capitano della sua squadra difficilmente prolungherà il contratto in scadenza al termine di questa stagione: “Per adesso non ha firmato il rinnovo e non credo che abbia intenzione di farlo – le parole di Cairo – Ho fatto una offerta che andava oltre le mie possibilità, poi non posso costringerlo a fare nulla”.

LEGGI ANCHE >>> Dall’Argentina: Lautaro ko | Adesso l’Inter è in ansia

Calciomercato Inter, sfida al Milan per Belotti a zero

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

L’Inter aveva raggiunto un accordo con Belotti già l’estate scorsa, poi Lotito ha aperto allo sconto per Correa e i dirigenti lo hanno mollato. L’affare potrebbe ora tornare in auge in vista di giugno 2022, stavolta a costo zero. Naturalmente Marotta e Ausilio dovrebbero vedersela con la concorrenza, nella fattispecie con quella dei cugini del Milan.