Partenza col freno a mano tirato per Hakan Calhanoglu, finito spesso nel mirino della critica. Serve una sterzata: spunta un’idea di scambio clamorosa

Dopo l’inizio sprinto contro il Genoa alla prima giornata, Hakan Calhanoglu si è andato via via perdendo. Il trequartista turco non sta infatti rispettando le aspettative nei suoi confronti, tanto da finire nel mirino della critica e dei tifosi, senza considerare anche le scelte tecniche di Inzaghi tra sostituzioni e panchine. L’inizio dell’avventura interista dell’ex Milan non è dunque da incorniciare, anche se il club continuerà a puntare forte su di lui visto anche un ingaggio da 5 milioni netti. Difficile quindi pensare ad un addio prematuro di Calhanoglu che però vanta estimatori in Inghilterra. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Calhanoglu delude: scambio difficile con lo United

Stando a quanto sottolineato dai colleghi di ‘Calciomercatoweb.it’, il Manchester United potrebbe rifarsi vivo per Calhanoglu nella finestra invernale di mercato con una proposta di prestito con diritto di riscatto sui 12-15 milioni di euro, che frutterebbero totale plusvalenza, in cambio di Donny van de Beek con la medesima formula.

Nel caso dell’olandese il prezzi di riscatto sarebbe però sui 28 milioni di euro. L’ex Ajax è molto stimato dalla dirigenza meneghina, ma su tali basi appare difficile una chiusura positiva dell’affare visto anche l’elevatissimo ingaggio da 7 milioni di van de Beek.