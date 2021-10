Figo: “Tornato in una città fantastica dove ho speso quattro anni indimenticabili!”

Inter, Luis Figo torna a Milano e posta una sua foto con alle spalle il Duomo della città meneghina nella quale è rimasto per 4 anni

L’ex calciatore dell’Inter Luis Figo, anche se precedentemente ha militato prima nello Sporting Lisbona, per poi fare le fortune di Barcellona e Real Madrid, è tornato qualche giorno a Milano nella città dove ha terminato la sua carriera e ha voluto postare su Instagram la sua felicità per questo suo ritorno. Il calciatore ha vinto con la squadra milanese, dal 2005 al 2009, la bellezza di 4 scudetti, tre Supercoppe italiane e una coppa Italia. Nella foto inserita sul suo profilo Instagram lo si vede alle spalle del Duomo, uno dei simboli della città meneghina.

L’ex giocatore ha poi voluto aggiungere questa bellissima frase: “Tornato in una città fantastica dove ho speso quattro anni indimenticabili!” L’ex calciatore nei giorni precedenti, è stato anche in uno dei ristoranti di proprietà di Javier Zanetti in compagnia di alcuni suoi ex compagni di squadra come Maxwell, Robbie Keane e Gaizka Mendieta.