Il big non ha ancora trovato l’accordo e il club di Simeone è pronto ad inserirsi

Inter, Marcelo Brozovic non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo con la squadra milanese e dopo il Barcellona viene accostato all’Atletico Madrid

La scorsa estate l’Inter prese a parametro zero Hakan Calhanoglu, ma sembra che il Karma stia per vendicarsi dell’operazione del club meneghino, che a sua volta rischia di perdere nella stessa maniera un centrocampista importante. Il calciatore Marcelo Brozovic, potrebbe infatti lasciare la squadra nerazzurra ed approdare nel campionato spagnolo. Nonostante Beppe Marotta mostri ottimismo sulle possibilità di rinnovo a breve del calciatore, le parti non si sono ancora trovate visto che il croato per restare chiede circa 6 milioni di euro all’anno, una cifra importante. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, triennale e nuovo bomber per Inzaghi

Le notizie che arrivano dalla Spagna, tendono a vedere il giocatore approdare all‘Atletico Madrid, dopo averlo precedentemente accostato al Barcellona, ma sono soprattutto certi del non rinnovo da parte del centrocampista. La squadra spagnola, dopo aver preso De Paul dall’Udinese, che per il momento non ha convinto, sembra intenzionata a puntare su un altro giocatore della nostra serie A. Come ha riportato Calciomercato.it