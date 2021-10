Niente Arabia: Inter-Juve si gioca a San Siro probabilmente il 12 gennaio

Inter-Juve, la finale di super coppa italiana potrebbe disputarsi allo stadio Meazza il 12 gennaio 2022 evitando di spostare le partite di campionato

Dopo le polemiche sul fatto che la super coppa italiana sia stato deciso di farla giocare allo stadio Meazza e non in campo neutro, adesso ce ne saranno sicuramente altre visto che probabilmente l’incontro verrà disputato il 12 gennaio. Come ha spiegato Sportmdiaset, la Lega preferirebbe questa data per avere la certezza dello stadio gremito in ogni ordine di posti, visto che il 5 gennaio è ancora festa e magari molti tifosi saranno ancora in vacanza. In questo modo le partite di campionato previste per il 6 gennaio potranno disputarsi tutte regolarmente, comprese quelle tra Juventus e Napoli, con grosso disappunto di Aurelio De Laurentiis, che sperava in un rinvio visto che i giocatori Koulibaly, Anguissa e Oshimen saranno impegnati nella coppa d’Africa, sia quella tra Bologna e Inter. Per quanto riguarda il contratto firmato con l’Arabia Saudita, Riyad non ha esercitato in tempo l’opzione per far disputare in terra araba la partita, quindi probabilmente se ne riparlerà per le prossime edizioni, magari quando la situazione Covid sarà ormai un triste ricordo.

In ogni caso, la scelta di giocare a Milano e non eventualmente a Roma, è stata presa di comune accordo tra le due società, visto che il Meazza può contenere il maggior numero di spettatori e se a gennaio, dovesse essere dato il via libera per la capienza al 100%, i due club si dividerebbero un ottimo incasso.