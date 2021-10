Calciomercato Inter, Marotta studia un colpo a parametro zero

Beppe Marotta e la dirigenza nerazzurra stanno sondando una pista per il centrocampo del prossimo anno: un colpo a parametro zero

L’Inter stasera scenderà in campo ad Empoli per la decima giornata di campionato, ma la dirigenza già lavora in ottica futura. Oltre ai discorsi legati alle vicende societarie, in viale della Liberazione si pensa già alle possibili mosse di calciomercato.

Non solo la sessione di gennaio, quindi, nei programmi della dirigenza nerazzurra. Si guarda al futuro e soprattutto alle “opportunità” che il mercato potrà offrire. Una parola sempre cara all’Amministratore Delegato nerazzurro, il quale ha già individuato possibili obiettivi per rinnovare il centrocampo. La mediana dell’Inter, orfana del grande interprete Cristian Eriksen, ha bisogno di un restyling qualitativo.

Questo punto è emerso nella gara di domenica scorsa contro la Juventus, dove Gagliardini è subentrato a Calhanoglu, perdendo dal punto di vista qualitativo e costringendo la squadra ad abbassare il baricentro. Con Sensi, che non dà le dovute garanzie fisiche, Vidal quasi 35 anni ed in scadenza di contratto come Vecino, serve rinnovare il reparto.

Calciomercato Inter, piace Tolisso del Bayern Monaco

Corentin Tolisso è il nome nuovo accostato all’Inter per rinforzare la mediana. Il centrocampista francese, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco il 30 giugno 2022, è nella lista dei papabili di Beppe Marotta. Il calciatore, seguito anche dalla Juventus, è un affare per i club italiani. Infatti, al momento è possibile usufruire del decreto crescita per tamponare le richieste economiche dell’entourage.

Attualmente Tolisso guadagna circa 7 milioni di euro lordi a stagione con il club bavarese. Seguendo le linee guida in casa Inter, potrebbe essere un discorso complicato in caso di mancate uscite di calciatori come Sanchez e Vidal che pesano sul bilancio circa 12 milioni di euro. C’è anche da valutare la tenuta fisica del giocatore francese, spesso vittima di infortuni muscolari che ne hanno complicato il percorso bavarese. Arrivato al Bayern nell’estate 2017 per 41,5 milioni di euro, ha collezionato 101 presenze, 19 gol e 13 assist con il club tedesco. Un colpo sicuramente interessante per l’Inter e per Beppe Marotta, uno che di acquisti a parametro zero se ne intende.