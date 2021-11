Il calciomercato non si ferma mai, specie quando ci sono movimentazioni di allenatori durante la stagione o giocatori in scadenza di contratto

Il Manchester United tenta un colpo per ridisegnare il centrocampo. La formazione ad oggi allenata da Ole Gunnar Solskjaer, necessita di nuovi innesti in mediana già a partire da gennaio.

Il periodo complicato sembra essere un attimo messo da parte dopo la vittoria in casa del Tottenham, ma il manager dei Red Devils non può certo dormire sonni tranquilli. Il mercato di gennaio, comunque, scalda già i motori ed in casa United si fanno i conti con i rendimenti ed i malumori.

LEGGI ANCHE>>> Inter, Conte al Tottenham non evita la buonuscita. Ecco perchè

Il tema caldo ad Old Trafford è sicuramente il rinnovo contrattuale di Paul Pogba. Il francese andrà in scadenza il prossimo 30 giugno 2022, ma Mino Raiola ed il club di Manchester non ha ancora trovato l’intesa sul nuovo accordo. Donny Van de Beek è sul piede di partenza. L’Everton è sempre sulle tracce dell’olandese ma ancora non ha chiuso l’accordo. Ecco che potrebbe tornare di moda anche in casa Inter per gennaio, ma ipotesi al momento non approfondita in Viale della Liberazione. I titolari Fred e McTominay hanno un rendimento altalenante, mentre Matic viaggia per i 34 anni.

Calciomercato Inter, The Sun: il Manchester United fà sul serio per Brozovic

La notizia di calciomercato arriva dall’Inghilterra. Secondo quanto riporta il The Sun nella sua edizione online, il Manchester Unted sarebbe tentato di approfondire il discorso legato a Marcelo Brozovic. Come riportato il 29 ottobre, i Red Devils sono in corsa sul centrocampista croato. Il tabloid inglese rilancia un tentativo con l’entourage del calciatore per trovare una strada percorribile. United-Brozovic, ve ne avevamo parlato questa mattina a proposito della trattativa per il rinnovo del contratto del croato.

Il club di Old Trafford, secondo quanto riferisce il Sun, già in estate aveva tentato un approccio con l’Inter offrendo circa 30 milioni di euro nella prima parte di luglio. Offerta rispedita al mittente dal club di Viale della Liberazione. Brozovic, dal canto suo, vorrebbe rimanere a Milano, ma questi tentennamenti sul rinnovo di contratto possono suonare come un campanello d’allarme. L’entourage del croato chiede 6 milioni a stagione, l’Inter non va oltre i 5 più bonus al momento.