Vidal: anche il cileno nella lista dei desideri di Antonio Conte

Inter, anche Arturo Vidal nella lista dei desideri di giocatori nerazzurri di Antonio Conte inseriti nel taccuino dei dirigenti del Tottenham

Dopo che Antonio Conte è diventato il nuovo allenatore del Tottenham sono tanti i nomi dei giocatori nerazzurri che, da quanto raccontano i mass media, il nuovo mister avrebbe chiesto alla dirigenza del suo nuovo club. Non sono solo i titolarissimi della squadra di Simone Inzaghi tra i desideri del nuovo tecnico, ma anche i panchinari di lusso a cui sembrerebbe stia pensando l’ex allenatore nerazzurro. Secondo quanto ha riportato Calciomercato.it, Antonio Conte avrebbe inserito nella sua personalissima lista per il mercato anche il nome di Arturo Vidal.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Conte al Tottenham non evita la buonuscita. Ecco perchè

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, 15 milioni in cinque anni | Così Marotta batte Juve e Roma

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, flop e scambio immediato | Fa tutto Raiola

Lo scorso anno, anche per ammissione del calciatore cileno, il rendimento del centrocampista non è stato molto positivo, ma in questo inizio di stagione in campo si vede un altro giocatore molto motivato, che sta facendo bene quando è chiamato in causa, con la bella prova in casa dello Sheriff nell’ultimo turno di Champions League. Vedremo se già a gennaio, arriverà la richiesta per il calciatore da parte del club londinese.