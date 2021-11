Ceballos: Marotta pronto a beffare Milan e Roma per portarlo in nerazzurro

Inter, il centrocampista del Real Madrid Ceballos piace a Milan e Roma ma il buon Beppe Marotta è pronto a inserirsi nella trattativa

Il centrocampista del Real Madrid Dani Ceballos, sembra essere snobbato da Carlo Ancelotti e, nonostante un contratto in scadenza nel 2023, potrebbe chiedere di essere ceduto già a gennaio. Il calciatore dopo l’esperienza poco positiva in Premier League con l’Arsenal, potrebbe scegliere il nostro campionato. Come ha riportato Calciomercato.it, il calciatore piace molto a Milan e Roma ma anche il buon Beppe Marotta lo avrebbe inserito nel suo personale taccuino.

Per il momento comunque, la società nerazzurra lo considera più un’opzione che un vero obiettivo per gennaio, ma continuerà a controllarlo in vista del mercato estivo. In attesa del derby nel mercato di riparazione, questa sera si giocherà allo stadio Meazza di Milano una sfida stracittadina che può riaprire o chiudere la corsa scudetto, visto che i rossoneri in caso di vittoria si porterebbero a + 10 sui cugini, viceversa una vittoria della squadra di Simone Inzaghi riavvicinerebbe i nerazzurri a quattro punti.