Tutto vero dalla Francia, ma all’Inter servono almeno 60 milioni

Giungono notizie a conferma di quanto detto in precedenza in merito all’interessamento dell’Inter per un baby bomber del Lille

Era uno dei papabili obiettivi in via precauzionale per l’attacco prima che Lautaro firmasse il rinnovo di contratto, adesso arriva la conferma dalla Francia a quanto precedentemente detto da ‘interlive.it’: l’Inter è ancora interessata alle prestazioni del giovane centravanti del Lille, Jonathan David.

Classe 2000, il gioiellino canadese si è distinto nella prima fase di campionato di Ligue 1 segnando 10 reti in 14 presenze e scalzando gli avversari nella speciale classifica dei marcatori. Ciò che lo distingue dal resto è la sua grande capacità realizzativa al netto dei pochi tiri tentati, con una percentuale da capogiro. L’Inter non ha distolto l’attenzione dal calciatore e vorrebbe provare a portarlo in squadra da gennaio, ma lo scoglio più grande è rappresentato non soltanto dalla volontà del Lille di trattenerlo ma anche dall’elevatissimo costo di trasferimento. Non verrebbero difatti prese in considerazione offerte inferiori a 60 milioni di euro, una cifra che i nerazzurri non potrebbero mai sopportare al momento.

LEGGI ANCHE >>> Insigne, nel futuro incerto c’è anche l’Inter | De Laurentiis: “Chiedete a lui”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, costi elevati e niente Inter | Juve o estero