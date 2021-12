Vecino: il calciatore pronta a lasciare Milano. Sentiti i due club della Capitale

Inter, Matias Vecino cerca una nuova squadra. Sondata la disponibilità a prenderlo dai club della Capitale

Il calcio mercato invernale entra nel vivo e in casa Inter ci sono parecchie possibili partenze in vista. Uno dei giocatori che potrebbe lasciare Milano per trovare maggiore spazio in un’altra squadra è Matias Vecino. Il centrocampista non è stato molto utilizzato da Simone Inzaghi e quindi, dopo l’infortunio che lo ha lasciato ai box per quasi un anno, ha un assoluto bisogno di tornare a mettere minuti nelle gambe. Il canale Sportitalia, ha voluto dare le ultime notizie riguardanti l’uruguaiano che ha parecchi club interessati a lui sia in Italia che in Europa. Secondo la televisione sportiva, il centrocampista sarebbe stato proposta alle due squadre della capitale con dei sondaggi preliminari.

LEGGI ANCHE >>> Svolta in arrivo: 10 milioni a stagione | Per l’Inter la ‘rincorsa’ è finita

LEGGI ANCHE >>> Inter dominatrice della Serie A: c’è la ‘minaccia’ di Conte

Il calciatore ha voglia di tornare a giocare da titolare, ma naturalmente è anche importante che la prossima squadra che lo prenderà abbia delle ambizioni almeno europee, non per nulla ha già rifiutato destinazioni di squadre medio piccole.