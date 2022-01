Inter e Lazio, scambio alla pari? La doppia opzione dei biancocelesti

Contatti tra Inter e Lazio per chiudere un’operazione che si vocifera già da un’pò di tempo. Spunta una nuova ipotesi a riguardo

Una sessione di calciomercato invernale, che sembrava destinata a non voler regalare particolari colpi di scena, ma invece, negli ultimi giorni si sta sentendo di tutto e di più. Ma non è finita qui, perchè mancano ancora poco meno di cinque giorni per poter povare a chiudere qualche altra trattativa.

In foto, Marcelo Brozovic e Felipe Anderson, durante la partita di ritorno disputatasi allo Stadio ‘Meazza’, dove ha visto prevalere l’Inter per 2-1 sulla Lazio.

Nelle ultime 48 ore, sono stati infatti accostati Robin Gosens all’Inter e Dusan Vlahovic alla Juventus. Per il primo pare tutto fatto, sembra che manchino soltanto i dettagli, ma di questo se ne stanno occupando gli agenti in queste ore, mentre per quanto riguarda il serbo, anche lui è vicinissimo alla sua nuova squadra (appunto la Juventus). Un mercato che, arrivati a questo punto, sta regalando anche fin troppe emozioni, ma diversi sono i club che guardano al futuro e si proiettano già nella prossima sessione di mercato. Tra questi ci sono anche e soprattutto l’Inter e la Lazio. Secondo quanto raccolto da ‘calciomercatoweb.it‘, i due club starebbero pensando ad una nuova ipotesi di scambio.

Calciomercato Inter, ipotetico affare Pinamonti-Luiz Felipe con la Lazio

Se ne parla già da un’pò di tempo di un’eventuale trattativa che vedrebbe Luiz Felipe legato all’Inter. Il difensore brasiliano -naturalizzato italiano- ha il forte interesse di mister Inzaghi dalla sua parte, avendolo già allenato nella passata esperienza trascorsa alla Lazio. Un altro vantaggio, è rappresentato anche dal fatto che il contratto del classe 1997 vada in scadenza a giugno 2022 e proprio per questa ragione, la dirigenza nerazzurra è pronta a volerci puntare sopra. D’altra parte, anche la Lazio ha necessità di intervenire sul mercato e starebbe pensando di virare dritto su Andrea Pinamonti. L’attaccante classe 1999 (di proprietà dell’Inter) si trova attualmente in prestito all’Empoli e l’ipotesi sarebbe quella di trattare il giocatore per una cifra intorno ai 15 milioni di euro o quanto meno quella di scambiare il cartellino con quello di Luiz Felipe. Ma, dubitiamo fortemente che questa cosa sia fattibile, visto il contratto in scadenza di Luiz Felipe a giugno.