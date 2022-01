Caressa: “Non si può far giocare Inter-Milan alle 18. Non è una cosa giusta”

Inter-Milan, il noto giornalista Fabio Caressa era abbastanza contrariato per la scelta dell’orario del derby di Milano

Sabato sera alle ore 18, Milano sarà tutta in fermento visto che si disputerà un derby tra le due squadre meneghine che anche in questa stagione, non vale solo per la supremazia cittadina, ma anche per lo Scudetto che vede la squadra di Simone Inzaghi in vantaggio. In vista di questa importante partita, il noto telecronista Fabio Caressa è stato intervistato da ‘Radio Deejay’. Il giornalista, era abbastanza contrariato per la scelta dell’orario e ha spiegato: “Il calcio è dei tifosi e se ai tifosi una cosa fa schifo, bisogna ascoltarli. Una cosa la devo dire: non si può far giocare il derby alle 18. Non è una cosa giusta. Perderanno più di un milione di spettatori. Non l’hanno messa alle 20.45 per non darla a Sky“. Naturalmente i pareri sulla scelta dell’orario sono tutti condivisibili, qualcuno ha detto che era per evitare di far perdere spettatori alla serata finale del Festival di Sanremo. Il cronista ha poi voluto dare la sua opinione sull’operazione tra Inter e Atalanta che ha portato Gosens a Milano e ha detto: “L‘Inter ha fatto benissimo sul mercato. Non capisco perché l’Atalanta sia costretta a fare queste operazioni non tanto vantaggiose“.