Carnevali: “Inter su Scamacca? Sono stati i primi, così fanno i grandi club”

L’amministratore delegato e direttore generale Carnevali del Sassuolo racconta l’interessamento dell’Inter per il giovane Scamacca

Che l’Inter stia tenendo salda la presa sugli obiettivi di mercato per i quali sono previste trattative mirate nel prossimo futuro è un dato certo, a darne conferma è stato anche l’amministratore delegato e direttore generale Carnevali del Sassuolo.

“Che l’Inter stia coltivando il proprio interesse per Scamacca? Beh sono stati tra i primi, poi si è accodato qualche altro club straniero che voleva prelevarlo nell’immediato. Noi abbiamo sbarrato le porte. L’Inter è stata la prima anche per Frattesi, è così che fanno i grandi club: arrivano primi” rivela Carnevali ai microfoni di ‘Sky Sport’. Ci si può quindi aspettare una serie di assalti concreti da parte della società nerazzurra per i gioielli neroverdi nel corso della prossima sessione di calciomercato, quando la rosa sarà stata sfoltita ancora da quegli elementi in uscita e verrà fatto spazio per i giovani profili in entrata.