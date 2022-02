Marotta: rinnovo di Brozovic ai dettagli e ottimismo per quello di Perisic

Inter, in attesa di giocarsi il sorpasso sul Milan nella gara con il Sassuolo, Marotta pensa a trovare l’accordo per il rinnovo dei due giocatori croati

Dopo l’inaspettato pareggio del Milan con la Salernitana ultima in classifica, la squadra di Simone Inzaghi potrebbe tornare in testa al campionato senza dover aspettare il recupero della gara con il Bologna. In ogni caso il Sassuolo che arriva questa sera al Meazza è sempre una squadra da prendere con le molle e anche se la sua ultima trasferta in serie A allo stadio Marassi è stata disastrosa, con una sconfitta per 4-0 contro la Sampdoria, non è per nulla scontato che anche questa sera siano nella stessa versione. Inoltre Simone Inzaghi, oltre a dover fare a meno dei due squalificati Brozovic e Bastoni, sembrerebbe intenzionato a far rifiatare qualcuno. In ogni caso mentre il tecnico prepara la partita di questa sera, Marotta dopo aver ricevuto il rinnovo dell’incarico insieme ai suoi collaboratori, sta lavorando per i rinnovi di alcuni giocatori importanti in primis Marcelo Brozovic. Come ha spiegato ‘Tuttosport’, mancano solo gli ultimi dettagli per il rinnovo del centrocampista croato con il padre del giocatore che insieme ai collaboratori è ancora a Milano per chiudere il prolungamento del contratto per altri 4 anni del figlio, con uno stipendio annuale che arriverà a 6 milioni di euro netti all’anno più bonus. L’altro giocatore che il dirigente vorrebbe trattenere è Perisic. Nonostante l’arrivo di Gosens, il club nerazzurro vorrebbe tenere anche il croato. L’offerta è di un biennale da 4,5 milioni di euro all’anno più bonus, che il calciatore alla fine potrebbe anche accettare. Marotta e Ausilio intendono regalare anche per i prossimi anni sia a Inzaghi che ai tifosi nerazzurri due pedine che sono state decisive negli ultimi anni.