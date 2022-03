Calciomercato Inter, ha annullato Vlahovic | Idea da 20 milioni

L’Inter monitora le possibili piste in ottica mercato pensa già alla prossima sessione estiva

E’ un’Inter tutt’altro che propositiva quella vista sin qui nelle ultime partite. Tanti i punti interrogativi alla quale Inzaghi e i suoi devono porsi di fronte e non a caso, la prima possibile mossa, può essere quella di muoversi al più presto anche in chiave mercato.

I numeri parlano chiaro: 0 gol siglati nelle ultime quattro gare di campionato, ma anche ben 4 rimediati proprio in quest’ultime. E’ un’Inter stanca e lo si percepisce anche da fuori. I ragazzi di mister Simone Inzaghi hanno bisogno di recuperare energie quanto prima dopo il vero e proprio ‘tour de force’ al quale si sono trovati difronte ma ad ora non c’è tempo poichè già domani sera saranno di scena allo stadio ‘Meazza’ contro la Salernitana. Per la società nerazzurra però, è anche tempo di iniziarsi a guardare intorno e incominciare a muoversi anche e soprattutto in chiave mercato, poichè i più importanti successi passano anche e soprattutto da lì (e questo Beppe Marotta lo sa bene). Non a caso, sono tanti i profili già tenuti sott’occhio, a partire proprio dalla difesa.

Calciomercato Inter, idea Igor per la difesa: i nerazzurri ci pensano

Tra tutti i vari giocatori finiti sul taccuino della dirigenza interista (come soprattutto Bremer e Frattesi), potrebbe esserci anche Igor Julio, attualmente in forza alla Fiorentina. Il centrale difensivo classe 1998 si è reso protagonista ieri sera di una splendida partita giocata contro la Juventus, a tal punto da aver annullato quasi del tutto Dusan Vlahovic. Non è un caso che l’ex Spal abbia confermato la sua grande crescita, concedendo una sola chance al centravanti serbo. Dopo la gara di ieri, non è escluso perciò che l’Inter possa aver iniziato a tenerlo d’occhio. Il centrale brasiliano ha già raccolto ben 18 presenze in campionato e fa della forza la sua arma migliore. Parliamo di un mancino abile e potente e che tra l’altro è anche in grado di ripiegare in una difesa a tre. La Fiorentina d’altra parte lo valuta intorno ai 20 milioni e il suo futuro perciò resta tutto da scoprire.