D’Ambrosio: “Ci sono mancate la serenità e la spensieratezza che avevamo prima”

Inter, Danilo D’Ambrosio inquadra la situazione della squadra nerazzurra dopo il pareggio con la Fiorentina

Il giocatore dell’Inter Danilo D’Ambrosio, al termine della gara con la Fiorentina si è lasciato sfuggire queste parole, che però spiegano chiaramente la situazione che sta vivendo l’Inter in questo momento ma soprattutto la differenza di rendimento tra le due gare disputate alla pari con il Liverpool e quelle di campionato. Queste le sue dichiarazioni riprese da Sport Mediaset : “Il problema dell’Inter sono i sette punti in sette partite. Avessimo fatto qualche punto in più si poteva ragionare in maniera diversa, con più serenità. Però ci sono mancate appunto proprio la serenità e la spensieratezza che negli scorsi mesi ci avevano permesso di giocare un grande calcio“. Un grande statista anni fa disse: “Il potere logora chi ce l’ha”, forse una volta sorpassati Milan e Napoli l’obbligo di vincere lo scudetto, non semplicemente di onorare quello conquistato lo scorso anno ha messo pressione ai ragazzi di Inzaghi, senza contare che con la doppia sfida di Champions si sono sprecate tante energie nervose, a cui vanno aggiunte quelle per i difficili incontri di campionato con le migliori: Atalanta, Lazio, Napoli, Milan e Fiorentina, subito dopo la fine del girone di andata e tra due settimane la Juventus.