Ora tutto sull’obiettivo Scudetto: doppia ‘arma’ in più per Inzaghi

L’Inter fissa l’obiettivo e guarda dritto in direzione dello Scudetto. Questa volta, c’è una nuova doppia arma in più per Simone Inzaghi

E’ un’Inter al settimo cielo quella vista nelle ultime gare. I ragazzi di Simone Inzaghi sono infatti reduci da ben 4 vittorie di fila (per ultima quella di ieri in Coppa Italia contro il Milan) e contano ora di poter chiudere quanto prima la pratica scudetto.

Può finalmente tornare a sorridere una volta per tutte il tecnico piacentino. L’ex allenatore della Lazio vola infatti nuovamente sulle ali dell’entusiasmo assieme alla sua squadra. Diversi i successi raccolti nell’ultimo periodo dagli attuali campioni d’Italia, ma la cosa più importante, è il fatto di essere riusciti a ritrovare quell’entusiasmo durante questo periodo clou della loro stagione. Sei le partite al termine di questo campionato per quanto riguarda i nerazzurri, ma Simone Inzaghi può ora tornare a fare un sospiro di sollievo, essendo che la sua Inter può fare daccapo affidamento su una doppia arma in più. Tanti i punti di forza che hanno contraddistinto Handanovic e i suoi durante tutto l’arco di questa stagione (vedasi la crescita di Dumfries e Perisic su tutti), ma -oltre ai due già citati- spuntano ora due nomi per niente male e che hanno difatti già lasciato lo zampino nel match di ieri sera contro il Milan: ci riferiamo senz’alcun ombra di dubbio a Robin Gosens e Joaquìn Correa.

Inter, Inzaghi è al settimo cielo: spiccano le note positive di Correa e Gosens contro il Milan

Sono indubbiamente due giocatori in grande spolvero quelli visti contro il Milan. Non è un caso infatti che uno sia riuscito a fornire l’assist -che è valso il momentaneo 2-0- a Lautaro Martinez e che l’altro sia riuscito per giunta a siglare la rete del definitivo 3-0 ai danni dei rossoneri. Inzaghi punta molto su entrambi e sa perfettamente che può fare affidamento sui due giocatori e proprio per questo, il tecnico piacentino può dirsi soddisfatto della prestazione offerta sia da Gosens che da Correa. I nerazzurri si giocano molto in quest’ultimo periodo e proprio per questo l’ex tecnico della Lazio è pronto a scommettere su entrambi durante questo rush finale.