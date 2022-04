Bologna-Inter, deciso l’arbitro per il delicato recupero di campionato

Bologna-Inter, sarà Daniele Doveri ad arbitrare la sfida allo stadio Dall’Ara alla sua quarta designazione stagionale con i nerazzurri

Domani sera, finalmente, si recupererà la gara della 20esima giornata del campionato di serie A tra Bologna e Inter allo stadio Dall’Ara. La squadra felsinea recupera Medel. che è stato graziato dal giudice sportivo e, dopo la sceneggiata con la Juventus che gli era costata inizialmente due giornate di squalifica, il ricorso è stato accolto e potrà essere in campo contro la sua ex squadra. Per questa delicata partita, che potrebbe regalare la vetta della classifica alla squadra di Simone Inzaghi, è stato scelto l’arbitro della sezione di Roma Daniele Doveri. In questa stagione, il direttore di gara è alla quarta designazione con i nerazzurri, due in campionato con il Milan nel derby di andata e con il Napoli al San Paolo nel girone di ritorno e furono in entrambi i casi due pareggi. La giacchetta nera ha poi diretto anche la gara di Supercoppa Italiana con la Juventus: anche qui un pareggio al 90′ e poi vittoria nerazzurra in zona Cesarini ai supplementari grazie al gol di Sanchez. Nella sua carriera è al 26esiimo incontro con la squadra milanese e, nei suoi 25 precedenti, lo score è favorevole ai nerazzurri con 10 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte.