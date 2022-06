Interlive | Dybala-Inter si sono detti sì ad aprile: ora manca solo la firma

Paulo Dybala e l’Inter vanno sempre più verso la fumata bianca. Ecco cosa manca all’annuncio ufficiale

Fresco di un rinnovo di contratto che non c’è mai più stato assieme ai bianconeri, Paulo Dybala è pronto ora a mettersi una volta per tutte alle spalle l’esperienza trascorsa alla Juventus. La ‘Joya’ viaggia sempre più di giorno in giorno verso l’Inter, a tal punto che manca ormai soltanto la firma ufficiale.

Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it durante questi ultimi giorni, per Paulo Dybala si è ormai giunti al traguardo, a tal punto che l’intesa definitiva sarà intorno ai 7-7,5 – più annessi bonus – per i prossimi quattro anni. Parliamo di una rincorsa partita l’ormai scorso 5 aprile, nel quale sottolineavamo per l’appunto il fatto che la ‘Joya’ avesse come priorità – solo ed esclusivamente – l’Inter nel proprio futuro. Da lì in poi, per l’ormai ex stella bianconera c’è stata soltanto la squadra di Simone Inzaghi nel proprio destino. Una scelta dimostratasi coerente e che di fatto non è mai più cambiata. Ciò che è certo dunque, è il fatto che Marotta abbia voluto riappropriarsi a tutti i costi del suo vecchio pupillo ed ora, manca soltanto la firma che potrebbe arrivare addirittura nella prossima settimana. Si attende dunque soltanto l’annuncio ufficiale da parte dei nerazzurri.