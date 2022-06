Vidal: ecco l’offerta che fa vacillare la sua voglia di Sudamerica

Vidal: il centrocampista conteso tra due squadre deve scegliere tra campionato sudamericano o arabo

Arturo Vidal come Lorenzo Insigne? Sembrerebbe proprio così visto l’evolversi della situazione sul futuro del centrocampista cileno, che sembrava dovesse accasarsi al Flamengo, anche se la proposta non è arrivata dal Canada ma dalla penisola araba. Il centrocampista, che non ha ancora ufficialmente lasciato la squadra meneghina, è conteso da due squadre: il Flamengo appunto che sembrava dovesse essere la sua prossima destinazione e l‘Al Rayyan società calcistica del Qatar che riprendendo la frase da ‘Il Padrino’: “Gli ha fatto un’offerta che non si può rifiutare“. La proposta è di un biennale da 8 milioni di dollari l’anno, come ha spiegato il Corriere dello Sport e che avrebbe, appunto, fatto vacillare il giocatore dal tornare in Sudamerica, nonostante l’accordo sembrava ormai scontato. Il calcio come sempre regala sorprese inaspettate e, sia in campo che nel calcio mercato, può accadere sempre l’inaspettato e anche se tutto appariva ormai concluso ecco il colpo di scena.