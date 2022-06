Lukaku: anche i bookmakers si stanno convincendo su un suo possibile ritorno in nerazzurro

Inter, anche i bookmakers aumentano le possibilità di un ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro abbassando la quota a 1,60

Non sono solo i mass media e gli addetti ai lavori, a vedere grandi possibilità nel ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro. Nelle ultime ore anche i bookmakers vedono di buon occhio questa ipotesi di ‘Big room’ nella formazione di Simone Inzaghi.

Il giocatore, sta utilizzando lo stesso sistema che aveva già provato con successo al Manchester United, per convincere il club inglese a lasciarlo andare in nerazzurro, come accadde tre anni fa. Alla squadra della Premier League, ma è un discorso che vale per tutti i club, non conviene tenere un calciatore scontento. L’attaccante oltre a non essere più felice di rimanere, non ha trovato il giusto feeling con l’allenatore tedesco Thomas Tuchel, che lo ha tenuto spesso in panchina. Contemporaneamente lo stesso tecnico, non sarebbe dispiaciuto di vederlo partire per altri lidi.

L’unico problema è dovuto dal fatto che l’ex presidente Roman Abramovic e quindi anche il Chelsea, hanno investito 115 milioni di euro per acquistarlo dall’Inter e, anche se è un’operazione precedente alla nuova proprietà, sarebbe comunque una perdita.

In ogni caso la quota di un ritorno dell’attaccante in nerazzurro è scesa a 1,60.